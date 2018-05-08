Cinayetten önce cesaret hapı almış

Adana
'da, işadamı Kazım Fidancı'nın (69) tutuklanan katil zanlısının cinayeti işlemeden önce cesaret hapı aldığı ancak buna rağmen işadamını öldürdükten sonra bayıldığı, tutuklanan azmettiricinin olay yerine gelerek katili alıp kaçtıkları belirlendi. DEVRİYE GEZEN POLİS BULDU
Olay 22 Ağustos 2017'de Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Çevrede devriye gezen polis, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan biri olduğunu gördü. Ekiplerin yaptığı araştırmada, ölen kişinin bir gün önce kayıp başvurusu yapılan ve çatı işiyle uğraşan işadamı Kazım Fidancı olduğu tespit edildi. 350 KAMERA İZLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için bölgedeki 350 kamerayı izledi.sevk edilen
son Fidancı'nın otomobiline bir kadının bindiğini tespit etti. Fidancı'nın kadını aldığı Yenidoğan Mahallesi ve çevresindeki 5 mahalleyi kapı kapı gezen ekipler, fotoğraftaki kadını tanıyan olup olmadığını sordu ancak tanıyan çıkmadı. Görüntüleri tekrar izleyen polis, şüphelinin kadın gibi göründüğü ancak fiziksel olarak erkek olduğunu belirledi. Kadın kılığındaki kişinin 26 yaşındaki Halil İlhan olduğu belirlendi ve bu kişinin en son Kazım Fidancı ile sosyal medyadan görüştüğünü tespit etti. SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan zanlı İlhan, cinayeti işadamının eski ortağı olan Nizami Keser'in talimatıyla öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler Keser'i de gözaltına aldı. Keser'in ifadesinde Kazım Fidancı yüzünden işlerinin kötü gittiğini, iflas etmek üzere olduğunu konuyu eşcinsel olduğu öne sürülen Halil İlhan'a anlattığını, İlhan'ın da kendisine aşık olduğu için cinayet işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen İlhan ve Keser tutuklandı. Katil zanlısı Halil İlhan'ın cinayeti işlemeden önce cesaret hapı aldığı ve olayı gerçekleştirdikten sonra da Nizami Keser'e "Öldürdüm" yazılı mesaj attığı tespit edildi. Mesajı alan Nizami Keser'in olay yerine geldiğinde Halil İlhan'ı baygın halde bulduğu ve otomobile bindirerek oradan götürdüğü de ortaya çıktı.