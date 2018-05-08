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'de trafik sı: 1 ölü

'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 06:40 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 06:40
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Pınarkent'ten Pamukkale istikametine seyreden Ümit Güngör (22) idaresindeki 20 AAJ 777 plakalı otomobil, Çevre Yolu Güzelköy yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobilin bir bölümü de yandı.

İhbar üzerine yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güngör'ün cesedi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri ise bir kısmı yanan aracı kısa sürede söndürdü.

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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
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