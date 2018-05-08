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Düğün dönüşü : 6 yaralı

'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaşanan da 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 06:58
Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı
Edinilen bilgiye göre bir akrabalarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobil, Doğanşehir- Polat arasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken araç içerisine sıkışan bazı yaralıları Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri kurtardı.

da yaralanan sürücü V. Ü. (30) ile birlikte araçta bulunan S. Ü. (20), S. Ü. (18), A. Ü. (3) E. Ü. (2), ve K. Ü. (50) ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.
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Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı
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