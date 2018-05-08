Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 'Eşkıya Hamido' hayatını kaybetti

'' hayatını kaybetti

Siirt’te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yapan '' lakaplı Hamit Aldemir, hayatını kaybetti. Aldemir, verdiği son röportajında, terör örgütü PKK’nın eylemlerine tepki göstererek, silahla bir yere varılmayacağına dikkat çekmişti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 15:28
'Eşkıya Hamido' hayatını kaybetti

EŞKIYA HAMİDO HAYATINI KAYBETTİ

Siirt'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yapan '' lakaplı Hamit Aldemir, hayatını kaybetti. Aldemir, verdiği son röportajında, terör örgütü PKK'nın eylemlerine tepki göstererek, silahla bir yere varılmayacağına dikkat çekmişti.

1950'li yıllarda Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde çok sayıda adamıyla dağlara çıkarak eşkıyalık yapan ve 'Eşkıya Hamido' lakabıyla bilinen Hamit Aydemir, ikamet ettiği Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 104 yaşında hayatını kaybetti. Aldemir'in cenazesi otopsinin ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Eşkıya Hamido' hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN