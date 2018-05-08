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için yamaca çıkan kadını polis ikna etti

'da, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle 'nin yamacına çıkıp, atlayacağını söyleyen Gamze Y. (28), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 14:54
İntihar için yamaca çıkan kadını polis ikna etti

Olay, öğle saatlerinde, Tılfındır Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen eşiyle tartıştığı belirtilen Gamze Y., 'nin yamacına çıkarak, atlayacağını söyledi. Yamaçtan sarkan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yarım saatlik konuşmasının ardından ikna olan Gamze Y., indirildi.

Eşiyle tartıştığı için yaşamına son vermek istediği belirtilen Gamze Y., sağlık kontrolü için ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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İntihar için yamaca çıkan kadını polis ikna etti
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