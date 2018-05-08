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Kadıköy'de korkunç olay! le etti...

'un Kadıköy ilçesinde 45 yaşlarında bir kadın yakınına mektup bırakarak le yaşamına son verdi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 17:13
İstanbul Kadıköy'de korkunç olay! Siyanürle intihar etti...

Kadıköy'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Fenerbahçe semtinde 8 katlı apartmanın 8. katında tek başına yaşayan bir kadın içerek etti.

45 yaşlarındaki kadın uzun süredir evinden çıkmıyordu. Posta'nın haberine göre, geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.

Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.

Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Ardından görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

AFAD ALARMDA

Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.

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İstanbul Kadıköy'de korkunç olay! Siyanürle intihar etti...
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