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""ni koparmanın sına inanamayacaksınız!

'ta, halk arasında "" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğini koparana 48 bin 600 lira kesiliyor. Doğa Koruma ve Uşak Şube Müdürü, özellikle bahar aylarında bölgede koruma tedbirlerinin artırıldığını vurguladı. İtecik lalesinin korunması için köylerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 17:59
İtecik lalesini koparmanın cezasına inanamayacaksınız!

Valisi Salim Demir, Doğa Koruma ve Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ile Kayağıl köyü yakınlarındaki İtecik Tepesi'nde yetişen bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğiyle ilgili incelemelerde bulundu.

15 GÜN AÇIK KALIYOR

Koruma altındaki endemik çiçek türüyle ilgili bilgi alan Vali Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında "" diye adlandırılan şakayık türünün yılda 15 gün kadar açık kaldığını söyledi.

EFSANELERE KONU OLMUŞ

Kırmızı renginden dolayı bölgede farklı efsanelerle anılan çiçeğin önemini anlatan Vali Demir, "Bu bölgede koruma faaliyetlerimiz devam ediyor. Bitkinin yaşatılması için çaba harcıyoruz, köylüleri bilinçlendiriyoruz." dedi.

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"İtecik lalesi"ni koparmanın cezasına inanamayacaksınız!
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