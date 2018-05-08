Kanser hastası kadının "ikinci baharı" kısa sürdü

KANSER HASTASI KADININ İKİNCİ BAHARI KISA SÜRDÜ

Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bundan 15 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede kıydığı nikahla Türkiye'de gündeme oturan Nebahat Köse, amansız hastalığa karşı hayata tutunamadı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Köse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından önce Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evine götürüldü.