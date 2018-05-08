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hastası kadının "ikinci baharı" kısa sürdü

Antalya'da 4 yıldır meme i tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığı boyunca kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi Turan Köse ile evlendikten 11 gün sonra hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 11:29
Kanser hastası kadının ikinci baharı kısa sürdü

KANSER HASTASI KADININ İKİNCİ BAHARI KISA SÜRDÜ

Antalya'da 4 yıldır meme i tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bundan 15 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede kıydığı nikahla Türkiye'de gündeme oturan Nebahat Köse, amansız hastalığa karşı hayata tutunamadı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Köse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından önce Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

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Kanser hastası kadının "ikinci baharı" kısa sürdü
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