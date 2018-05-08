Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kız isteme kavgası kanlı bitti

Kız isteme kavgası kanlı bitti

'da iki aile arasında 'kız isteme' meselesinden kaynaklandığı iddia edilen kavgada 2 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 03:04
Kız isteme kavgası kanlı bitti
Battalgazi İlçesine bağlı Göztepe Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kız isteme meselesi yüzünden aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte kız tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu C.A. (37) koluna isabet eden saçma nedeniyle yaralanırken çıkan kavgada N.D. (51) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken silahla açılan ateş sonucu yaralanan C.A. ve darp sonucu yaralanan N.D. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaptıkları incelemede 10'a yakın tüfek kartuşu buldu. Olaya karışan her iki aile bireylerinden M.A., K.A., B.A., F.D. ve H.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız isteme kavgası kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN