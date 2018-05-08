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uyarı verdi! Yağışlar kaç gün devam edecek?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar güneşli hava beklerken büyük şok yaşadı. Türkiye'nin her yerini etkisi altına alan yağışlı havaya karşı Genel Müdürlüğü tarafından sel uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 07:14
Meteoroloji uyarı verdi! Yağışlar kaç gün devam edecek?

ndan yapılan son değerlendirmeye göre bu hafta Türkiye geneli yağışlı olacak. Bugün sabah sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Van, Erzurum, Şırnak Hakkari, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Erzincan, Sivas, Tunceli, Malatya, Adıyaman ve Kocaeli çevrelerinde etkisini arttırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR YAĞMUR VAR

İstanbul'da cumartesi gününe kadar var. Gürültülü sağanak yağış cumartesi günü İstanbul'u terk edecek. Yurt genelinde ise cumartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji uyarı verdi! Yağışlar kaç gün devam edecek?
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