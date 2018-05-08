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'da fuhuş operasyonu: 1 kidın tutuklandı

'nın Ortaca ilçesinde, polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda gözaltına alınan işletme sahibi kadın tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 07:32
Muğla'da fuhuş operasyonu: 1 kidın tutuklandı

Olay, geçen Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir işyeri polis tarafından takibe alındı. Yapılan takibin ardından Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama iddiası ile kadın olan işletme sahibi G.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen G.O. tutuklandı.

Soruşturma ile ilgili 56 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Muğla'da fuhuş operasyonu: 1 kidın tutuklandı
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