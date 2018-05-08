Nişanda maganda kurşunuyla öldü

Isparta
'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin (19), yaşamını yitirdi. Yalvaç'a bağlı Bahtiyar köyünde oturan Arif Can Çetin, önceki akşam Çamharman köyünde bir nişan törenine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti. Bir anda yere yığılan Çetin, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Çetin'in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek. Diğer yandan Arif Can Çetin'in nişan töreninde oynarken çekildiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Arif Can Çetin, nişanlanan genç ve arkadaşlarıyla birlikte oynarken yer aldı.
Öte yandan Gaziantep'te de kimliği belirsiz kişilerce otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Yalman (35) hayatını kaybetti.