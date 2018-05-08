Pitbullu fuhuş çetesine 18 tutuklama

Adana
'nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpeklerle korkuttukları yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen
, aralarında CHP Kozan Gençlik Kolları
Başkanı Kadir Oruç
'un da bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Emniyet güçleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'ta 3 ayrı eve 300 polisle operasyon düzenledi. Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpeklerle korkutup fuhuşa zorladıkları iddia edilen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç'un da aralarında bulunduğu 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Oruç ile birlikte 18 kişi, 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme, insan ticareti, kişi hürriyetini yoksun bırakma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.