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'teki in izleri silinmeye çalışılıyor

'nın ilçesinde gece meydana gelen de sürüklenen 16 araç, hasar tespitinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı. Kaymakamlık tarafından selden zarar gören vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 16:07
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'nın ilçesinde dün gece meydana gelen in izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçenin Sancak ve Saha mahallelerinde etkili olan sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca sel sularıyla sürüklenen 16 araç ve yaklaşık 50 ev zarar gördü.

Selin ardından Birecik Kaymakamlığı ve belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Selde sürüklenen araçlar, hasar tespit çalışmalarının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Birecik Kaymakamlığı da bölgede evleri zarar gören yaklaşık 350 kişiye sıcak yemek dağıttı.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Kaymakam Kadir Perçi, yaptığına açıklamada, olayın hemen ardından bölgeye gittiklerini ve gece boyunca çalışmaları takip ettiklerini belirtti.

İşlemlerin sürdüğünü söyleyen Perçi, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini kaydetti.Selde evi ve aracı hasar gören Faruk Eroğlu, gece aniden yağışın şiddetlendiğini ifade ederek, selin ardından aracının yaklaşık 200 metre sürüklendiğini aktardı.

Çok korktuklarını dile getiren Eroğlu, "Evleri su bastı, araçlar sokakta sürüklendi. Zararımız büyük ama yetkililer bizimle görüştü ve hasar tespiti yaptı. İnşallah sıkıntımızı giderecekler." dedi.

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Şanlıurfa Birecik'teki selin izleri silinmeye çalışılıyor
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