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'ta ahşap evde : 5 kişi gözaltında

'ta, iki katlı ahşap evde çıkan a uykuda yakalanan vatandaşlar mahalle sakinleri ve simit fırını çalışanlarının yardımı ile kurtarıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 06:12
Tokat'ta ahşap evde yangın: 5 kişi gözaltında
Edinilen bilgiye göre; Kabe-i Mescid Mahallesi Münirbey Caddesinde bulunan iki katlı ahşap evin arka tarafından başlayan kısa sürede binayı sardı. Gece saat: 02.00 sularında yangına ikinci kattaki evlerinde uykuda yakalanan Cem Olgunay eşi Yasemin Olgunay'ı ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay'ı komşuları ve simit fırını çalışanları binaya uzattıkları merdiven yardımı ile kurtardı. Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yandaki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Bir kavgadan çıkan husumet sonrasında binanın kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan soruşturma sonucu netlik kazanması bekleniyor.

Gece simit fırınında çalışırken yangını fark ederek müdahale eden Abdullah Şahin, ahşap evin ikinci katında çıkan yangından ev sakinlerini merdiven yardımı ile kurtardıklarını ifade ederek, "İtfaiye ekipleri gelene kadar yangının çıktığı yere müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye erlerine elimizden geldiğince yardımcı olduk. Şükür can kaybı yaralanma yok. Çok şükür bunla kurtarmış olduk" diye konuştu.
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Tokat'ta ahşap evde yangın: 5 kişi gözaltında
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