Türkiye eski vücut şampiyonu gözaltında

İstanbul
Narkotik Polisi, Ataşehir
, Beykoz, Çatalca ve Üsküdar'da zehir tacirlerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Bir uyuşturucu hap imalathanesine yapılan baskında 350 bin adet 'ecstasy' hap ele geçirildi. Aynı baskında, insan vücuduna son derece zararlı etkileri olan ve metamfetamin, LSD, ecstasy gibi uyuşturucu maddelerin üretiminde ve böcek ilacı yapımında da kullanılan tam 1 ton 100 kilo ağırlığında 'metilamin' maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin etki düzeyini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla kullanılan metilaminin Türkiye
'de ilk kez ele geçirildiği belirtildi. Söz konusu madde ile 100 milyon liralık suç geliri getirebilecek 5 milyon adet extacy hap imal edilebileceği bildirildi. T.A. ve A.İ.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. T.A.'nın bir dönem vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu olduğu bilgisine ulaşıldı. T.A.'nın bir süre sonra uyuşturucu işine başladığı kaydedildi. BEBEK BEZİNDE UYUŞTURUCU
Başka bir operasyonda ise İran
, Arnavutluk, İngiltere
ve Özbekistanlı şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Çatalca'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte 11 parça bebek havlusuna ve bebek bezine emdirilmiş 10 kilo kokain ile 9.5 kilo metamfetamin ele geçirildi.