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eski vücut şampiyonu gözaltında

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
Türkiye eski vücut şampiyonu gözaltında
İstanbul Narkotik Polisi, , Beykoz, Çatalca ve Üsküdar'da zehir tacirlerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Bir uyuşturucu hap imalathanesine yapılan baskında 350 bin adet 'ecstasy' hap ele geçirildi. Aynı baskında, insan vücuduna son derece zararlı etkileri olan ve metamfetamin, LSD, ecstasy gibi uyuşturucu maddelerin üretiminde ve böcek ilacı yapımında da kullanılan tam 1 ton 100 kilo ağırlığında 'metilamin' maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin etki düzeyini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla kullanılan metilaminin 'de ilk kez ele geçirildiği belirtildi. Söz konusu madde ile 100 milyon liralık suç geliri getirebilecek 5 milyon adet extacy hap imal edilebileceği bildirildi. T.A. ve A.İ.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. T.A.'nın bir dönem vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu olduğu bilgisine ulaşıldı. T.A.'nın bir süre sonra uyuşturucu işine başladığı kaydedildi.

BEBEK BEZİNDE UYUŞTURUCU
Başka bir operasyonda ise , Arnavutluk, ve Özbekistanlı şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Çatalca'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte 11 parça bebek havlusuna ve bebek bezine emdirilmiş 10 kilo kokain ile 9.5 kilo metamfetamin ele geçirildi.
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Türkiye eski vücut şampiyonu gözaltında
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