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2.5 yıldır terk eden sahibini bekliyor

Giriş Tarihi: 9.5.2018
2.5 yıldır terk eden sahibini bekliyor
'in Menemen ilçesinde 15 yaşındaki "Lima" isimli köpek, geri alınmak üzere Oktay Devecel'in sahibi olduğu köpek oteline bırakıldı. Devecel, "Lima'nın sahibi 2.5 yıl önce evlenip başka şehre taşındı ve evlendiği eşi köpeği istemedi. Bu andan sonra ne ziyarete gelen oldu ne de otel ücreti ödendi" dedi. Oktay Devecel, Lima'nın her gün uyanır uyanmaz kapının önüne gittiğini ve burada yaklaşık iki saat eski dostunu beklediğini vurgulayarak, "Lima çok tatlı ama yaşlı bir köpek, bu yüzden kimse sahiplenmiyor. Onu kapının önünde görünce içim çok acıyor. Ücretleri ödenmese bile o hep benimle olacak" dedi.
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2.5 yıldır terk eden sahibini bekliyor
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