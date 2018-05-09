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7 ye den yargılanan eski okul müdürüne tutuklama

'de görev de olduğu süreçte 7 ye de bulunduğu ileri sürülen eski okul müdürü A.T., tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 11:39
7 kız öğrenciye cinsel tacizden yargılanan eski okul müdürüne tutuklama

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.T., ile avukatları katıldı.

İddianamede sanık A.T.,'nin merkeze bağlı bir köy okulunda müdür olarak görev yaptığı 2015 yılında 7 yi taciz ettiği gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunulması sonrasında soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Sanık A.T., görev süresinde kimseye tacizde bulunmadığını ileri sürdü. Yaşanan olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme sanık A.T.,'nin 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

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7 kız öğrenciye cinsel tacizden yargılanan eski okul müdürüne tutuklama
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