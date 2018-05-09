Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çocuğa istismardan tutuklandı, adliyeden kaçmaya çalıştı

Çocuğa istismardan tutuklandı, adliyeden kaçmaya çalıştı

'da kız çocuğuna da bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen  (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı. Konak, polisler tarafından adliye çıkışında merdivenlerde yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 15:49
Çocuğa istismardan tutuklandı, adliyeden kaçmaya çalıştı

Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'ndeki parkta önceki gece, iddiaya göre, kız çocuğu M.K.'ye (14) parkta da bulunan , şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konak, sorgulamasının ardından Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren Baran Konak, "M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin, 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası, polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen elleri kelepçeli Baran Konak, uzaklaştı. Şüpheli ardından koşarak merdivenlere yöneldi. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler hemen harekete geçti. Çocuk Şubesi ekipleri ve adliyedeki polisler, Baran Konak'ı adliye çıkışında merdivenlerde yakaladı. Şüpheli, Bursa E. Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Vahşice yakılarak öldürülen 5 kişilik aile tek tabutta bebek mezarına defnedildi
En çok petrol rezervi olan ülkeler! Türkiye'de o listede...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğa istismardan tutuklandı, adliyeden kaçmaya çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN