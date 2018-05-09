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’ 104’ünde öldü

Giriş Tarihi: 9.5.2018
‘Eşkıya Hamido’ 104’ünde öldü
'te 47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan "" lakaplı , 104 yaşında hayatını kaybetti. Siirt'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yaptıktan sonra 1967'de silah bırakan "Eşkıya Hamido" lakaplı Hamit Aldemir, önceki gece kaldığı torunlarının evinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hamit Aldemir, dün yakınları ve çok sayıda kişi tarafından kent merkezindeki Şeyh Musa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Hamit Aldemir, terör örgütü 'ya silah bırakması gerektiği konusunda da çağrılarda bulunmuştu.
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‘Eşkıya Hamido’ 104’ünde öldü
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