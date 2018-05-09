‘Eşkıya Hamido’ 104’ünde öldü

Siirt
'te
47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan "Eşkıya Hamido
" lakaplı Hamit Aldemir
, 104 yaşında hayatını kaybetti. Siirt'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yaptıktan sonra 1967'de silah bırakan "Eşkıya Hamido" lakaplı Hamit Aldemir, önceki gece kaldığı torunlarının evinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hamit Aldemir, dün yakınları ve çok sayıda kişi tarafından kent merkezindeki Şeyh Musa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Hamit Aldemir, terör örgütü PKK
'ya silah bırakması gerektiği konusunda da çağrılarda bulunmuştu.