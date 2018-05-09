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gündeme getirmişti! Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem

Adana'da 1990'lı yıllarda çeşitli hastanelerde doğan bebekler ailelerinden kaçırılarak Amerika'lı çeşitli ailelere satılmıştı. Türkiye'nin televizyonu ATV'de 'un gündeme getirdiği bu olay üzerine Adana Şehir Hastanesinde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli Pembe Takip Kod Sistemi uygulanması başlatıldı. Türkiye’de ilk defa uygulanan sistem Amerika’da ‘Sağlıkta En İyi Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID) Çözümü’ ödülü aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:51
Esra Erol gündeme getirmişti! Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem

ESRA EROL GÜNDEME GETİRMİŞTİ! BEBEKLERİN KAÇIRILMASINA VE KARIŞMASINA ÇİPLİ ÖNLEM

Adana'da 1990'lı yıllarda çeşitli hastanelerde doğan bebekler ailelerinden kaçırılarak Amerika'lı çeşitli ailelere satılmıştı. Türkiye'nin televizyonu ATV'de 'un gündeme getirdiği bu olay üzerine Adana Şehir Hastanesinde yeni doğan bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına karşı çipli Pembe Takip Kod Sistemi uygulanması başlatıldı.

Adana'da uygulanmaya başlayan Pembe Kod Takip Sistemi ile yeni doğan bebeklere ve annelerine çipli bileklikler takılıyor. Bilekliğin takılmasıyla annenin bulunduğu odadan bebek çıkarıldığı an hareket sensörlerinin devreye girmesiyle alarm çalıyor, servis kapıları otomatik kilitleniyor, güvenlik güçlerine giden acil kodlu mesaj ile güvenlikler alarm çalan servise yönlendiriliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Raziye Narin, uygulamadan hem hastalar hem de çalışanların son derece memnun olduğunu iş yoğunluğundan dolayı 'gözden bir şey kaçacak' endişesini artık yaşamadıklarını söyledi.

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Esra Erol gündeme getirmişti! Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem
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