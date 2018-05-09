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İş kadını siyanürle etti

Yunus Emre KAVAK
FURKAN KARA YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
İş kadını siyanürle intihar etti
İstanbul'da bir şirkette yönetim kurulu başkanı olan Nejla Köker, siyanür içerek etti.
Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak'ta meydana geldi. 9 katlı apartmanın 9. katında yalnız yaşayan Necla Köker (45), pazar günü kapıcıya, arkadaşının alacağını belirterek bir zarf bıraktı. Dün apartmana gelen arkadaşı Rafet Selçuk A. zarfı açınca şoke oldu. Köker'in bıraktığı mektupta, "Siyanürle intihar ettim. Eve girenler kıyafetlerini giyip, tedbirlerini alıp öyle girsinler" yazıyordu. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri önce ölçüm yapmak için içeri girdi. Evde siyanür izine rastlandı. Evin içinde cesedi bulunan Necla Köker'in, siyanürün dışarı sızmaması için kapı altlarını koli bandıyla kapatmaya çalıştığı görüldü. İlk incelemelere göre intihar ettiği düşünülen Köker'in naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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İş kadını siyanürle intihar etti
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