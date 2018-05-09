İstanbul Beşiktaş’ta hırsızların rahat tavırları 'pes' dedirtti!

Olay, geçtiğimiz 13 Nisan Cuma günü saat 07.50 sıralarında Beşiktaş Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Bestami Köse, 75 bin lira değerinde olan 34 UR 9587 plakalı motosikletini bankanın önüne park etti. Sabaha karşı ise motosikletli ve kasklı 2 hırsız, park halindeki motosikletin yanına geldi. Üstüne çıkarak direksiyonun kilidini kıran hırsızlar, saniyeler içerisinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.





YANLARINDAN GEÇEN VATANDAŞLARI UMURSAMADILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli ve kasklı 2 hırsız park halinde motosikletin yanına geliyor. Hırsızlardan biri motosikletin üstüne çıkarken diğeri de geldikleri motosikletin üstünde bekliyor. O esnada hırsız motosikletin direksiyon kilidini kırmaya çalışıyor. Hırsızlar yanlarından geçen vatandaşları umursamadan motosikletin kilidini kırmaya devam ediyor. Bir süre sonra kilidi kıran hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.