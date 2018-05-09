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'da kalpazan operasyonu: 14 tutuklama!

ekipleri 5 ilde piyasaya süren şüphelilere yönelik yaptığı eşzamanlı operasyonda 14 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 12:13
İstanbul'da kalpazan operasyonu: 14 tutuklama!

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya süren şüphelilere yönelik İstanbul, Samsun, GazianteAntalyalya, Balıkesir'de bulunan 38 adrese 26 Nisan'da eşzamanlı operasyon düzenleyerek 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 20, 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile bunların basımında kullanılan yazıcılar ile 48 çek yaprağı ele geçirilmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Vatan Caddesi'nde bulunan 'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen Faruk Ömer C.'nin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak' ile 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen sahte paralar ve para basımında kullanılan yazıcılar sergilendi.

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İstanbul'da kalpazan operasyonu: 14 tutuklama!
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