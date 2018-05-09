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'de ünlü psikoloğu öldüren adamın cezası belli oldu

Ünlü Psikolog Alper Engeler’i (49) ’deki evinin bulunduğu sokakta gürültü yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Hızır Erdoğan (48), ‘müebbet hapis’ cezası istemiyle yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 12:21
Kadıköy'de ünlü psikoloğu öldüren adamın cezası belli oldu

KADIKÖY'DE ÜNLÜ PSİKOLOĞU ÖLDÜREN ADAMIN CEZASI BELLİ OLDU

'de Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, su şirketinde çalışan ve işyerinde kalan Hızır Erdoğan, tartışma sırasında elinde bulunan bıçağı sallayarak Alper Engeler'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Engeler olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Hızır Erdoğan, bir arkadaşını arayarak, "dışarı çık, evin önünde birisi var. Öldü mü kontrol et, 112'yi ara" dedi. Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, sabaha karşı Koşuyolu'ndaki bir benzinlikte polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Erdoğan, çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadıköy'de ünlü psikoloğu öldüren adamın cezası belli oldu
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