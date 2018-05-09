Kadıköy'de ünlü psikoloğu öldüren adamın cezası belli oldu

KADIKÖY'DE ÜNLÜ PSİKOLOĞU ÖLDÜREN ADAMIN CEZASI BELLİ OLDU

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak üzerinde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, su şirketinde çalışan ve işyerinde kalan Hızır Erdoğan, tartışma sırasında elinde bulunan bıçağı sallayarak Alper Engeler'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Engeler olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Hızır Erdoğan, bir arkadaşını arayarak, "dışarı çık, evin önünde birisi var. Öldü mü kontrol et, 112'yi ara" dedi. Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, sabaha karşı Koşuyolu'ndaki bir benzinlikte polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Erdoğan, çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.