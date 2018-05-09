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Kahvesine attığı sonu oldu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018
Kahvesine attığı uyuşturucu sonu oldu
'da lüks bir sitede 3 arkadaşıyla birlikte madde kullanan üniversite öğrencisi İ.K. hayatını kaybetti. İ.K.'nın daha önce hiç bilmediği bir maddeyi kahvesine atıp denediği iddia edildi. İddiaya göre, Sarıyer Zekeriyaköy'de 3 arkadaş İ.K.'nın sürpriz olarak getirdiği yi kahvelerinin içine atarak kullandı. Saat 04.00 sıralarında İ.K., fenalaştı. Arkadaşları İ.K.'yı hastaneye götürdü ancak İ.K. ölmüştü. Olayın ardından İ.K'nın kullandığı uyuşturucunun tespiti için kahve artıkları incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İ.K.'nın arkadaşları, maddeyi daha önce kullanmadıklarını, İ.K.'nın ise maddenin hepsini kullanarak fenalaştığını söyledi.
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Kahvesine attığı uyuşturucu sonu oldu
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