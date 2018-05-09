Kasetteki parmak izi cinayeti aydınlattı

Alman eşinin ölmesi sonucu emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Şahika Atabek, yıllar önce memleketi Konya
'ya yerleşti. Atabek bir süre sonra ilanda gördüğü iş için 'Bekir Taşçı'nın çocuğuna bakmaya Antalya
'ya gitti. 2005 Kasım ayında Konya'dan ayrılan Atabek'in ailesi 1 ay sonra kızlarından haber alamadıkları için polise başvurdu. Araştırma sonucu Şahika Atabek'in izine ulaşılamadı. 12 KADINLA EVLENMİŞ
Konya polisi, Şahika Atabek'in dosyasını geçen yıl yeniden açtı. 'Bekir Taşçı' sahte kimliğini kullanan kişinin Efrail Göçer olduğunu tespit eden ekipler, Göçer'in alıkoyma ve tacizden kaydı bulunduğunu belirledi. Ekipler, Göçer'in gazeteye sürekli bakıcı ilanı verip, kadınların 12'siyle resmi nikâh yaptığını, bu kadınlardan 5 çocuğu daha olduğunu belirledi. Kocaeli'nde gözaltına alınan Göçer, sorgusunda Şahika Atabek'in evinde elektrik çarpması sonucu kazayla öldüğünü, korkudan kadının cesedini ise çöpe attığını söyledi. Tutuklanan ömür boyu hapse mahkûm edildi. Soruşturma sırasında toplanan ve adli emanette muhafaza edilen Sezen Aksu
'nun 'Şarkı Söylemek Lazım' albümünün bulunan parmak izi nedeniyle delil olarak saklanmasına karar verildi.