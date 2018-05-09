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'de yu öyle bir yere saklamış ki...

'de kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:28
Niğde'de uyuşturucuyu öyle bir yere saklamış ki...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Suat Baykal Caddesi'nde şüphe üzerine bir araçtaki biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

AYAKKABI TOPUĞUNA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 5.44 gram 7 fişek halinde metamfetamin ile bir tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden Oğuzhan K. " madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Azize T. ise serbest bırakıldı.

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Niğde'de uyuşturucuyu öyle bir yere saklamış ki...
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