Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahur ne zaman kalkılacak? İşte 2018 Ramazan oruç tarihi

Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bir Ramazan ayına daha kısa bir süre kala heyecan da başladı. İslam dünyası için çok değerli olan bu ayın yaklaşması nedeniyle 'ilk sahura ne zaman kalkılacak' ve 'Ramazan ne zaman başlıyor' sorularının yanıtı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Milyonlarca kişinin oruçlu olarak geçireceği, camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yükseleceği bu ay yine büyük coşku ile geçirilecek. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte tüm detaylar…