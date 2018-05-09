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Sarıyer’de 15 ayrı adrese operasyonu yapıldı

Sarıyer’de önceden belirlenmiş 15 adrese eş zamanlı operasyonu gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturdu madde ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 08:14
Sarıyer’de 15 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çeşme Sokakta daha önceden belirlenmiş olan 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılmak üzere girilen evlerde yapılan çalışmalarda, satılmaya hazır halde çok sayıda madde ele geçirildi. Operasyonda, birçok kişiye GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması yapılırken, bazı kişiler de gözaltına alındı. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyon nefes kesti. Çayırbaşı Mahallesi'ni abluka altına alan polis, mahallede şüpheli gördüğü kişileri de didik didik aradı.
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Sarıyer’de 15 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı
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