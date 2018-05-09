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Son Dakika: 2 çocuk sularına kapılarak kayboldu

Son dakika haberi... Kumçatı' da sonucu taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 13:52
Son Dakika: 2 çocuk sularına kapılarak kayboldu

'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükmesi nedeniyle kayboldu. Bölgede 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı.

DEREYİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN SUYA KAPILDILAR

Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı.

ÇOCUKLARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.

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Son Dakika: 2 çocuk sularına kapılarak kayboldu
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