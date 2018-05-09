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Son Dakika: İşçi servis midibüsleri çarpıştı: 16 yaralı

Son dakika haberi... 'in Kemalpaşa ilçesinde, işçileri taşıyan iki servis midibüsünün çarpıştığı da, 16 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 16:16
Son Dakika: İşçi servis midibüsleri çarpıştı: 16 yaralı

Kemalpaşa'dan 'e işçi taşıyan Metin Türk yönetimindeki 35 S 71041 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen midibüs, Ercan Işık yönetimindeki 35 MOY 78 plakalı, işçileri taşıyan bir başka servis midibüsüyle çarpıştı.

ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDILAR

Diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sürücülerin de aralarında olduğu 16 yaralıdan 3'ünü, çevredeki hastanelere kaldırdı, diğerlerine ayakta müdahale edildi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Son Dakika: İşçi servis midibüsleri çarpıştı: 16 yaralı
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