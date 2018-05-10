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Ablaya 8 kurşunun cezası belli oldu!

'da, eşi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü ablası 'i (32), çıkan tartışmada, tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadri Paçincioğlu (30), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 10:42
Ablaya 8 kurşunun cezası belli oldu!

Merkez Osmangazi ilçesinde, geçen 19 Mart tarihinde, seyyar hurdacılık yapan Kadri Paçincioğlu, iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını gerekçesiyle tartıştığı ablası 'i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Çedik, yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Kadri Paçincioğlu ise tutuklandı. Paçinoğlu hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

''ÜZERİME YÜRÜYÜNCE BEN DE ATEŞ ETTİM''

Kadri Paçincioğlu, çıktığı duruşmalarda verdiği ifadelerde, "Ablam, benim eşimi kötü yola sürüklediğim konusunda konuşmuş. Eşim bana anlatınca, konuşmak için evine gittim. Bu konuda aramızda tartışma çıktı. Ablamın yanında bıçak vardı. Üzerime yürüyünce, ben de ateş ettim, pişmanım" dedi.
Dün karar duruşmasına çıkan , savunmasında yine pişman olduğunu belirterek, "Hakim Bey, cezaevine girdikten sonra eşim ve 5 çocuğum perişan oldu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Kadir Pançincioğlu'nu ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini ve pişmanlığını dikkate alan heyet, bu cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. Heyet, Paçincioğlu'na ruhsatsız silah taşımak suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verdi.

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Ablaya 8 kurşunun cezası belli oldu!
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