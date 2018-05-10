Adana'da 51 yabancı uyruklu yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla çok sayıda yabancı uyruklunun iki farklı minibüsle kente getirileceğini belirledi.

Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanındaki uygulama noktasına yaklaşan iki minibüsü durdurdu.

Minibüslerde yapılan aramalarda, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran vatandaşı 51 yabancı uyruklu bulundu.

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeyi planlayan yabancı uyrukluların polise sundukları belgelerin sahte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki minibüsün sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yabancı uyrukluların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.