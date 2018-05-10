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'da 51 yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmeyi planlayan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 51 kişi 'da yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 10:40
Adana'da 51 yabancı uyruklu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla çok sayıda nun iki farklı minibüsle kente getirileceğini belirledi.

Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanındaki uygulama noktasına yaklaşan iki minibüsü durdurdu.

Minibüslerde yapılan aramalarda, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran vatandaşı 51 yabancı uyruklu bulundu.

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeyi planlayan yabancı uyrukluların polise sundukları belgelerin sahte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki minibüsün sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yabancı uyrukluların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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Adana'da 51 yabancı uyruklu yakalandı
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