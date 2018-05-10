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Araban’da e neden oldu

’in Araban İlçesinde etkili olan e sebep oldu. Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 11:12
Araban’da sağanak yağış sele neden oldu
'in Araban İlçesinin doğusunda aniden başlayan ve 40 dakika süren e neden oldu. Araban'a bağlı Elif, Hisar, Hasanoğlu, Sarıtepe, Başpınar, Gümüşpınar, Akbudak, Tarlabaşı, Çiftekoz, Erenbağ ve Fıstıklı mahallelerinde etkisini gösteren yağış, 'nın Halfeti ilçesine bağlı Kurttepe ve Balderesi köylerini de etkisi altına aldı. Bölgedeki dağlarda bulunan dereleri dolduran sel suları derelerden taşarak Fırat Nehri'ne döküldü. Araban Kaymakamı Emin Bağlı, şiddetli sağanak yağmurun etkisi altına aldığı bölgelerde can ve mal kaybı olup olmadığını tespit için bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde Araban ve Halfeti ilçelerinin doğusundaki kırsalda etkili olan ve son 20 yılın en etkili sağanak yağışlarının oluşturduğu sel sularından can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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Araban’da sağanak yağış sele neden oldu
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