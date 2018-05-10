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Babasının ettiği bağ evinde asılı bulundu

'ın Ermenek ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali A. (17), bir yıl önce babası Aslan Ali A.'nın av tüfeğiyle ettiği bağ evinin bahçesindeki kameriyeye bağlı çelik halatta asılı bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 10:44
Babasının intihar ettiği bağ evinde asılı bulundu

Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde dün, Mehmet Ali A.'ya ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenip olabileceğini tahmin ettikleri bağ evine gitti. Arkadaşları, Mehmet Ali A.'yı evin bahçesindeki kameriyeye bağlanan çelik halatta asılı buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Ali A.'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.

BABASI DA BİR YIL ÖNCE AYNI YERDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Polisin ettiği üzerinde durduğu Mehmet Ali A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Ali A.'nın babası Aslan Ali A.'nın da bir yıl önce aynı evde av tüfeğiyle intihar ettiği bildirildi.

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Babasının intihar ettiği bağ evinde asılı bulundu
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