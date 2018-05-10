Başsavcılardan Ramazan öncesi kan bağışı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile birlikte başsavcı vekillerinin öncülüğünde Kızılay'a toplu kan bağışında bulunuldu. Adliye içindeki Kızılay Şubesi tarafından, C Kapısı girişindeki meydanda stantlar kuruldu. Kızılay yetkilileri adliyede yılda bir yapılan toplu bağışın bu yıl Ramazan ayı öncesine denk geldiğini ve katılımın daha yoğun olduğunu kaydetti. Vatandaşların da kan bağışına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Günde binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Adalet Sarayı'nda, Kızılay'ın kan ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlandığı belirtildi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Başsavcı İrfan Fidan ile Başsavcı Vekili Zafer Koç, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'la birlikte kan verdi. Kan alımının ardından Kızılay görevlileri tarafından bisküvi ve su ikram edildi. Kızılay Şube Başkanı Yıldırım, Başsavcı Fidan'a kan bağışına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür plaketi verdi.

