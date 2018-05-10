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lardan Ramazan öncesi

Adalet Sarayı'nda lar, oruç ayı Ramazan öncesinde 'a toplu nda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın öncülük ettiği kan bağışı ile Kızılay'ın kan ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlandığı belirtildi. Günde binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Adalet Sarayı'ndaki Kızılay stantlarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 12:33
Başsavcılardan Ramazan öncesi kan bağışı

Çağlayan'daki Adalet Sarayı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde İstanbul Cumhuriyet sı İrfan Fidan ile birlikte başsavcı vekillerinin öncülüğünde 'a toplu nda bulunuldu. Adliye içindeki Kızılay Şubesi tarafından, C Kapısı girişindeki meydanda stantlar kuruldu. Kızılay yetkilileri adliyede yılda bir yapılan toplu bağışın bu yıl Ramazan ayı öncesine denk geldiğini ve katılımın daha yoğun olduğunu kaydetti. Vatandaşların da kan bağışına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Günde binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Adalet Sarayı'nda, Kızılay'ın kan ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlandığı belirtildi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Başsavcı İrfan Fidan ile Başsavcı Vekili Zafer Koç, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'la birlikte kan verdi. Kan alımının ardından Kızılay görevlileri tarafından bisküvi ve su ikram edildi. Kızılay Şube Başkanı Yıldırım, Başsavcı Fidan'a kan bağışına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür plaketi verdi.

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Başsavcılardan Ramazan öncesi kan bağışı
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