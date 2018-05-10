Eşarp cinayetinde işadamından korkunç ifadeler!

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Güneşsu ve avukatı Deniz Yılmaz ile müştekiler Gamze Gürkan ve Göksel Gürkan katıldı.

Savunmasını yapan sanık Güneşsu, 10 yıl beraber yaşadığı maktul Nadime Tigis ile bir yıl önce ayrıldıklarını belirterek, ancak maktulün ihtiyaç duyduğunda kendisinden para istediğini söyledi.

''BAĞIRMASINI ENGELLEMEK İÇİN AĞZINI TUTTUM''

Olay günü kendisini arayan maktulün oğlunun okul kayıtı için para istediğini ileri süren Güneşsu, şöyle devam etti:

"Maktulle buluşup çalıştığım eve gittik. Yeni işini tamamladığım kişiden para gelecekti. Paranın gelmesi gecikince maktul bağırdı ve hakaret etmeye başladı. Bağırdığı için yan binada çalışan ustalar, bize doğru baktı. Ben de maktulü duvara doğru ittim, bağırmamasını söyledim. Bunun üzerine 'Bağıracağım, eşim beni satıyor diye dışarı çıkıp bağıracağım.' dedi. Bağırmasını engellemek için ağzını tuttum. Başörtüsünün uçları arkadan bağlanmıştı. Yüz yüzeydik, sırtı duvara dayanmıştı. Başörtüsünün arka bağ kısmını tutarak sıktım. Ne kadar süre sıktığımı hatırlamıyorum ancak ben bıraktığımda halen ayaktaydı, ellerini kaldırmış vaziyette duvara dayalı duruyordu."

Ömer Güneşsu, parayı almak için dışarı çıktığını, döndüğünde maktulü, burnundan kan gelmiş vaziyette yerde yatarken gördüğünü ve bunun üzerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

Nadime Tigis'in kızı Gamze Gürkan, sanığın sürekli annesine şiddet uyguladığını, dişlerini kırdığını belirterek, "Annem dişlerini yaptırıyordu. Annemin paraya ihtiyacı yoktu, kendi dükkanı vardı, geliri vardı. Bu nedenle sanıktan para istemesi mümkün değildir. Birlikte yaşadıkları sürede sanık annemden para isterdi. Olaydan 5 gün önce annem Iğdır'da benim yanımdaydı. Anneme 'Buraya gel, gelmezsen çocuklarına zarar veririm, öldürürüm.' şeklinde sürekli tehdit mesajları atıyordu." diye konuştu.

Müşteki Göksel Gürkan, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek olaydan bir ay önce kardeşi Gökmen'in okul ödemesini yaptıklarına dair makbuzu mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Güneşsu ile maktul Nadime Tigis'in uzun süre resmi nikahsız yaşadıkları, son 1, 2 aydır aralarında sorunlar bulunup ayrı evlere çıktıkları belirtiliyor.

Maktulün çocukları olan müştekiler Gamze ile Göksel Gürkan'ın beyanlarına göre sanığın maktule kötü muamelede bulunduğu anlatılan iddianamede, "Olay günü sanığın maktulle çalıştığı boş daireye gittiği, para isteme meselesi yüzünden tartıştıkları, bunun üzerine maktulü eşarpla boğarak öldürdüğü." anlatılıyor.

İddianamede, öldürme kastının bulunmadığı ancak eylemi kendisinin yaptığını kabul eden sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.