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Fatih'te zincirleme trafik sı: 2 yaralı

Fatih'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 11:12
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, Atatürk Bulvarı İMÇ Çarşısı önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'ndan istikametine giden minibüsün sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için sola manevra yapınca kaldırıma çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan bir sürücü ile yaralanan yaya için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

''BEN DE ONA VURMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIM''

Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücülerden Yunus Emre Ay "Minibüsün önüne yaya çıkınca direksiyonu kırdı. Ben de ona vurmamak için manevra yaptım. Arkadaki araç da duramadı. Üç aracın karıştığı zincirleme meydana geldi" dedi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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Fatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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