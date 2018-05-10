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'de lü ölümün sır perdesi aralanıyor

Yalnız yaşadığı evde le eden Gensa Proje Endüstri Kimya San.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Köker'in erkek arkadaşına gönderdiği mektupta sır perdesinin aralayan detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 09:59
Kadıköy'de siyanürlü ölümün sır perdesi aralanıyor

, 'deki evinde yalnız yaşıyordu. Apartman görevlisine içinde anahtar da olan bir mektup verdi. Mektubu erkek arkadaşı Rafet Selçuk A'ya ulaştırmasını istedi. Mektubu alan erkek arkadaşı yaşadığı şokun ardından polise olayı haber verdi. Mektupta le edeceğini, eve girecek olanların özel donanımlı kıyafetle girmelerini, dikkatli olmalarını istiyordu. Mektubun açılmasının ardından bugün polis ve AFAD ekipleri eve geldi. AFAD ekipleri ölçüm yapmak için önce eve girdi. Evde siyanür izine rastlandı. Evin içinde cesedi bulunan Necla Köker'in siyanürün evden dışarı zarar vermemesi için kapının arkasını koli bandıyla kapatmaya çalıştığı anlaşıldı.

DOLANDIRILIP BORÇ BATAĞINA BATTI

Olayla ilgili soruşturmada erkek arkadaşının ifadesi alındı. Ardından Necla Köker'in geride bıraktığı mektubu incelendi. NTV'nin haberine göre, mektupta Köker'in anne ve babasından kalan yüklü miktarda parayla inşaat işine girdiği ancak dolandırılıp büyük borç batağına battığı, borçlarını ödeyemediği içinde hayatını sonlandırmaya karar verdiği yazıyordu.

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Kadıköy'de siyanürlü ölümün sır perdesi aralanıyor
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