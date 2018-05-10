Kelliğe potansiyel tedavi

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Osteoporoz tedavisi için geliştirilen bir ilacın, kelliğe potansiyel çözüm olabileceği bildirildi. Manchester Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, ilacın laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu. Araştırma çerçevesinde, 40'ı aşkın protez saç hastasından alınan kafa derisi saç folikülleri içeren örnekler kullanıldı. Proje ekibinin lideri doktor Nathan Hawkshaw, laboratuvarda yapılan çalışmada osteoporozu (kemik erimesi) tedavi eden ilacın, kıl foliküllerini çarpıcı biçimde etkilediğinin ve büyümelerini teşvik ettiğinin gözlendiğini söyledi. AA