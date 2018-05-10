Kemik erimesine karşı 7 tavsiye

Kemik erimesi
ve zayıf kemiklerin kırılmasına neden olan birçok faktör var. Yaş, cinsiyet ve yeterince egzersiz yapmamak da bunlar arasında. Doktor Ann Robinson, kemik erimesi riskine karşı neler yapılabileceğini 7 maddede özetledi: 1- Günde üç kez hızlı yürüyün:
Yürüyüş, koşu gibi ağırlık taşınan egzersizler kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Her gün üç defa, 10 dakikalık hızlı yürüyüş iyi bir hedef. 2- Sigara içmeyin: Sigara
kemik gelişiminin devam ettiği 30 yaşın altındaki gençleri daha fazla etkiliyor. Sigara içenlerde, kemik erimesi riski daha fazla oluyor. 3- Çok zayıflamayın:
Ufak yapılı, düşük kilolu kişilerin kemiklere yığılan toplam ağırlığı düşük oluyor ve kemikler zayıf kalıyor. Kilo kaybı da düştüğünüzde kemiklerin daha kolay kırılmasına neden olabilir. 4- Hormon replasman tedavisi:
Kadınlarda, erkeklere kıyasla dört kat fazla kemik erimesi rahatsızlığı görülüyor. Hormon
replasman tedavisi kemiklerin güçlenmesini sağlayabilir ve kemiklerdeki çatlamalara engel olabilir. 5- D vitaminini düşünebilirsiniz:
Sağlıklı kemikler için günde 10 mikrogram D vitamini tavsiye edilir. 6- Düşmeye karşı önlem alın:
Zayıf kemiklerin tehlikesi çatlaklara karşı hassas olmalarıdır. Düşüp kalçalarını kıran yaşlılar bir daha eski hallerine dönemeyebilir. 7- Risklerin farkında olun:
Eğer yaşlıysanız, kadınsanız, sağlıklı kilodan daha zayıfsanız veya hareketsizseniz, daha önce vücudunuzda çatlaklar oluştuysa, sigara içiyorsanız ve fazla alkol tüketiyorsanız (haftada 30 birimden fazla) veya eklem iltihabınız varsa kemiklerinizin erimesi veya kemiklerinizin çatlama riski daha yüksek demektir. BBC Türkçe