Kırkpınar ertelensin

Edirne
'de her yıl heyecanla beklenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Festivali için geri sayım başladı. 9 Temmuz Pazartesi günü başlaması planlanan festivalle ilgili 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin, bir basın toplantısı düzenledi. Güreşlerin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçim
leri'nin ardına denk geldiğini söyleyen Çetin, organizasyonun eylül ayına ertelenmesini talep etti. EDİRNE GÜREŞE DOYSUN
Kırkpınar'ın seçim takviminin ardından yapılacağı için güreşlere katılımın az olacağını savunan Çetin, şöyle konuştu: "Kırkpınar bu yıl seçim sürecine denk geldi. Gölgede kalmaya mahkum oldu. Ben diyorum ki, Kırkpınar'ı en az 1,5 ay erteleyelim. Çünkü önümüzde bir seçim süreci var. Seçim sonrası biz kimi bulacağız, kimi Kırkpınar'a davet edeceğiz. Biz bu güreşi gölgede bırakmak zorunda mıyız. Tarihi Kırkpınar'ı yok etmek zorunda mıyız. Benim önerim, eylülün ilk haftası güreşler yapılsın ve ay boyunca panayır devam etsin. Kırkpınar'ı hakkını vererek tarihi anlamda yaşayalım. Edirne güreşe doysun, Edirne turizme doysun ve gerçekten önemli bir etkinlik olsun. Osmanlı'dan günümüze kalan Kırkpınar unutulmamış olsun." ERTELENMEZSE KATILMAYACAĞIM
Çetin, "Tarih değişmezse Kırkpınar'a katılmayacağım. Kararım net. Talep zor bir şey değil. Amaç, Osmanlı'nın bize bıraktığı en büyük geleneği Kırkpınar'ı çökertmemek. Aksi halde Kırkpınar zarar görür. O tarihlerde kim kimi ağırlayacak bana bunu söyleyin. Cumhurbaşkanı gelecek, bakanlar gelecek, milletvekilleri gelecek diyebilir miyiz. Seçim atmosferine giriyorsunuz orada kimi çağıracaksınız. Tarihi doğru koymazlarsa ben yokum" diye konuştu. Çetin, bu yılki ağalığı ihale sonucu 1 milyon 522 bin liraya almıştı. FESTİVAL 9 TEMMUZ'DA
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 9 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Pehlivanlar ise çayıra 13 Temmuz Cuma günü çıkacak. Güreşler 15 Temmuz Pazar günü sona erecek.