Öğrencilerin kâbusu müdür tutuklandı

Kırşehir'de, 7 kız öğrenciye cinsel taciz
de bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski okul müdürü tutuklandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık A.T., müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı. İddianamede, A.T.'nin merkeze bağlı bir köydeki ilköğretim okulunda müdür olarak görev yaptığı 2015'te, suç tarihinde yaşları 18'den küçük 7 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla velilerin şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı, geçen ocakta cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldığına yer verildi. Sanık A.T. hiçbir öğrencisini taciz etmediğini, hareketlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.