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İlk sahura ne zaman kalkılacak? - ne zaman ve hangi gün başlıyor? - İşte yanıtı

Her yıl daha büyük coşku ile geçirilen on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. İlk ‘sahura ne zaman kalkılacak’ ve ‘ ne zaman başlıyor’ sorularının yanıtı sık sık araştırılıyor. Ramazan orucu ilk günü sabırsızlıkla beklenirken bu başlık altında bulunan dini günler takvimine göre ‘Ramazan ne zaman başlıyor’ sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İslam dünyasının dua ve ibadetler ile geçireceği, camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yükseleceği bu önemli günün tarihi belli oldu. Peki 2018 ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.5.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 14:11
İlk sahura ne zaman kalkılacak? - Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? - İşte yanıtı

Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bir ayına daha kısa bir süre kala heyecan da başladı. İslam dünyası için çok değerli olan bu ayın yaklaşması nedeniyle 'ilk sahura ne zaman kalkılacak' ve 'Ramazan ne zaman başlıyor' sorularının yanıtı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Milyonlarca kişinin lu olarak geçireceği, camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yükseleceği bu ay yine büyük coşku ile geçirilecek. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte tüm detaylar…

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İlk sahura ne zaman kalkılacak? - Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? - İşte yanıtı
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