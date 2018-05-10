Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sağanak yağmur Boğaz’daki olta balıkçılarına yaradı

Boğaz’daki olta balıkçılarına yaradı

’u etkisi altına alan , Boğaz’da balık tutan vatandaşların yüzünü güldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 06:35 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 06:36
Sağanak yağmur Boğaz’daki olta balıkçılarına yaradı
'u etkisi altına alan , Boğaz'da balık tutan vatandaşların yüzünü güldürdü. Üsküdar sahilinde sağanak yağmur altında balık tutan balıkçılar, denize attıkları oltaları saniyeler içerisinde doldurdu. Sağanak yağmura aldırış etmeyen balıkçılar sağanak yağmur altında saatlerce balık tutmanın keyfini çıkardı.

"Balık tutkusu çok farklı bir şey"

Balık tutmanın bir tutku olduğunu belirten Sabri Çakmakçı "Balık tutuyoruz yağmurda, balık tutmak bizim tutkumuz. Aşırı derece ıslandık ve perişan bir durumdayız ama balık tutkusu farklı bir şey o yüzden sürekli geliyoruz. Islansak da yapacak bir şey yok. Her gece olmasa da geliyoruz çünkü balık her zaman olmuyor. Genelde balık olduğu zaman duyuluyor, hemen oltasını alan geliyor. Yani bu gün yağmur olduğu için biraz esnek ama yağmurdan önce burada olta atacak yer bulamıyorduk" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağanak yağmur Boğaz’daki olta balıkçılarına yaradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN