Şans Topu sonuçları bilet sorgulama! 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları

Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği Şans Topu sonuçları dün akşam gerçekleşen çekilişle birlikte belli oldu. 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen kişi sayısı 47 oldu ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 1.687.00 TL oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 370 oldu ve kiş ibaşına düşen ikramiye tutarı 214.30 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 4.157 oldu ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 25,45 TL. 3+1 bilen kişiler 8.456 olurken kazandıkları ikramiye 16,00 TL oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.