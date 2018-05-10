Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyting sonuçları belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları ve Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları televizyon izleyicisi tarafından araştırılan, merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz'in, Diriliş Ertuğrul'a karşı reyting yarışındaki başarısı da devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar.

Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır.

Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir.

Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?

Sen Anlat Karadeniz geçen haftaki reyting sonuçlarında TOTAL kategorisinde Diriliş Ertuğrul'u geride bırakmıştı. Bu haftaki reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde bulabileceksiniz.