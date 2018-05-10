Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kıyıköy yolu üzerinde bulunan bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Saray Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinde narkotik köpekleriyle birlikte baskın yaptı. Yapılan baskında çalışma izni olmayan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Etiyopya, Fas, Ermenistan ve 3'ü Ukrayna uyruklu 6 yabancı kadınla birlikte 9 kadın gözaltına alındı.

Ayrıca iş yerinde narkotik köpekleriyle birlikte yapılan aramalarda az miktarda esrar maddesi de ele geçirilirken, iş yerine kapalı alanda sigara içildiğinden dolayı 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından sabaha karşı baskınıyla gözaltına alınan kadınlar, jandarma karakolunda ifadeleri alındıktan sonra, Saray ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek parmak izleri alındı. Parmak izi alınmasının ardından sağlık kontrolleri yapılmak üzere Saray Devlet Hastanesine götürülen kadınlardan yabancı uyruklu olanlar buradan sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.