Trabzon'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 8 Gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgiye göre, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma, Yönetme, Örgüte Üye Olmak" suçları ile ilgili Organize Suç Örgütü'ne yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Ş.A., M.K., C.A., Ç.A., C.B., K.Y., A.Y. ve V.E.Ç., simli 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan arama sonucu toplam 7 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör, toplam 148 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, vekaletnameler, çekler, senetler, başkalarına ait kimlik fotokopileri, 1 adet esrar öğütücü metal düzene ile yaklaşık 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltındaki şahısların sorgusunun sürdüğü kaydedildi.